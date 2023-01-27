В Челябинской области на границе с Казахстаном объявили карантин по бешенству

В Октябрьском районе больная кошка покусала ребенка

В деревне Уйско-Чебаркульской Октябрьского района объявлен карантин по бешенству. Соответствующее постановление правительства Челябинской области было опубликовано сегодня, 27 января.

Неблагополучной признана территория в радиусе до одного километра от дома № 23 на улице Набережной, где расположен эпизоотический очаг.

В доме, где был обнаружен очаг инфекции, введен запрет на посещение посторонними лицами и перемещение восприимчивых к бешенству животных (за исключением вакцинированных), а также лечение больных животных.

На карантинной территории запрещено проведение любых мероприятий, связанных со скоплением и перемещением животных, которые могут заразиться бешенством. Также запрещается отлов диких животных и вывоз домашней скотины, если только ее вывозят не на убой.

Карантин отменят не раньше чем через два месяца после уничтожения последнего подозреваемого в бешенстве животного и уничтожения его трупа.

Как рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» на Октябрьской ветстанции, на прошлой неделе в деревне Уйско-Чебаркульской домашняя кошка покусала и поцарапала девочку. Через четыре дня животное умерло. Родители ребенка обратились в больницу, а труп кошки передали ветеринарам, которые подтвердили, что животное было больно. Пострадавшую положили в стационар и назначили серию из шести антирабических вакцин. На текущий момент девочка получила вторую вакцину.

Деревня Уйско-Чебаркульская находится на юге Челябинской области, менее чем в полукилометре от границы с Казахстаном.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что за 2022 год в Челябинской области от бешенства погибло 60 животных.