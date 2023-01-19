60 животных погибли от бешенства за 2022 год в Челябинской области

Многие из них были домашними

В 2022 году на территории Челябинской области зафиксированы 60 случаев заражения животных бешенством. Все заболевшие звери погибли, сообщает в четверг, 19 января, пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Заболели и погибли 23 кошки, 22 собаки, 10 лис, 2 енотовидные собаки, 2 декоративные крысы и 1 еж. Причем среди собак и кошек только семь были бездомными, остальные содержались в квартирах и частных подворьях»,

— замечают в пресс-службе.

Безоговорочным «лидером» по числу погибших животных стал Челябинск: здесь зафиксировано 11 случаев гибели животных от бешенства.

В Брединском и Увельском районах — по 5 случаев.

В Верхнеуральском, Сосновском и Нагайбакском — по 4 случая. В Агаповском районе — 3 случая.

В Карталинском, Красноармейском, Кунашакском, Чесменском, Троицком районах и в городах Южноуральске, Магнитогорске, Озерске — по 2 случая.

В Каслинском, Чебаркульском, Коркинском, Уйском районах, а также в городах Копейске, Коркино, Миассе, Снежинске — по 1 случаю.

В ведомстве отмечают, что в 2021 году на территории области было 70 случаев бешенства животных. В 2022 году ситуация изменилась в лучшую сторону.

И все же гражданам рекомендуют соблюдать правила профилактики этой смертельно опасной инфекции: прививать домашних животных от бешенства, сторониться диких зверей и животных с подозрительным поведением. Больное животное не боится человека, но в то же время демонстрирует излишнюю агрессивность, боится яркого света и истекает слюной.

Бешенство представляет опасность и для человека. Заболевание ведет к воспалению головного мозга и может закончиться летальным исходом. Человеку вирус передается со слюной больного животного при укусе или через царапины.