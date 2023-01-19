«Заболели и погибли 23 кошки, 22 собаки, 10 лис, 2 енотовидные собаки, 2 декоративные крысы и 1 еж. Причем среди собак и кошек только семь были бездомными, остальные содержались в квартирах и частных подворьях», — замечают в пресс-службе.
Безоговорочным «лидером» по числу погибших животных стал Челябинск: здесь зафиксировано 11 случаев гибели животных от бешенства.
В Брединском и Увельском районах — по 5 случаев.
В Верхнеуральском, Сосновском и Нагайбакском — по 4 случая. В Агаповском районе — 3 случая.
В Карталинском, Красноармейском, Кунашакском, Чесменском, Троицком районах и в городах Южноуральске, Магнитогорске, Озерске — по 2 случая.
В Каслинском, Чебаркульском, Коркинском, Уйском районах, а также в городах Копейске, Коркино, Миассе, Снежинске — по 1 случаю.
В ведомстве отмечают, что в 2021 году на территории области было 70 случаев бешенства животных. В 2022 году ситуация изменилась в лучшую сторону.
И все же гражданам рекомендуют соблюдать правила профилактики этой смертельно опасной инфекции: прививать домашних животных от бешенства, сторониться диких зверей и животных с подозрительным поведением. Больное животное не боится человека, но в то же время демонстрирует излишнюю агрессивность, боится яркого света и истекает слюной.
Бешенство представляет опасность и для человека. Заболевание ведет к воспалению головного мозга и может закончиться летальным исходом. Человеку вирус передается со слюной больного животного при укусе или через царапины.