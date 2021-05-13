В Челябинской области на двух участках трассы М-5 ограничат движение

Автомобилистам необходимо планировать маршрут с учетом ремонтных работ на дороге

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области проведут работы по устройству защитных слоев. В связи с этим временно ограничат движение транспорта на двух участках дороги, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«На участке км 1754 — км 1763 (в районе г. Златоуст) в виде реверсивного движения; на участке км 1860 — км 1871, правый проезд (выезд из Челябинска в сторону Уфы) по одной полосе правого проезда», — говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать с 17 мая по 20 сентября 2021 года.

Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут, а также использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме онлайн. Например, «Яндекс.Карты / Яндекс.Навигатор» или Google Maps. Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

Напомним, на М-5 «Урал» ремонтируют путепровод рядом с поселком Башакуль в Аргаяшском районе (подъезд к г. Екатеринбургу на 66 км). В связи с этим с 13 мая по 10 октября 2021 года по сооружению будет прекращено движение машин.