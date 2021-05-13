На трассе М-5 в Челябинской области на пять месяцев ограничат движение по путепроводу

Это связано с ремонтом сооружения

На М-5 «Урал» ремонтируют путепровод рядом с поселком Башакуль в Аргаяшском районе (подъезд к г. Екатеринбург на 66 км). В связи с этим по сооружению будет прекращено движение авто с 13 мая по 10 октября 2021 года.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Напомним, номер круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63. Многоканальный: 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).