В Челябинской области на 10% выросли объемы мусора из‑за частичной удаленки

﻿Отходов в баки складируется больше, чем в новогодние праздники

В Челябинской области объемы образования отходов в начале февраля выросли на 10%. К большому скоплению твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках в жилом фонде приводит переход все большого числа южноуральцев на удаленку, сообщает региональный оператор по обращению с отходами «Центр коммунального сервиса».

«Мусора в баки складируется даже больше, чем это было в новогодние праздники, в которые подрядчики ЦКС традиционно ведут усиленную работу по вывозу отходов. Рост в первые дни февраля в сравнении с днями в новогодние праздники — более 6%», — рассказали в пресс-службе ЦКС.

Южноуральцы меньше покидают жилища, и их личный транспорт в большем количестве остается во дворах. Растет количество случаев, когда из-за припаркованных возле баков и в узких дворовых проездах машин мусоровозы не могут обслужить контейнерные площадки. Особенно характерна такая ситуация для крупных городов.

«В Карабашском кластере за прошлую неделю было зафиксировано 25 подобных фактов. В Магнитогорском — 168, а в Челябинском кластере за тот же период автомобилисты блокировали подъездные пути к контейнерным площадкам 203 раза», — уточнили в ЦКС.

Автовладельцев призывают не допускать ситуаций, при которых транспорт создает проблемы для работы по вывозу мусора.

Невывезенный мусор становится поводом для прокурорских проверок. В Верхнем Уфалее надзорным органом внесено представление главе округа за скопление твердых бытовых отходов на контейнерных площадках вблизи жилых домов. На завалы пожаловались жители города в соцсетях.

