Прокуратура привлекла к ответственности главу Верхнего Уфалея за переполненные мусорные контейнеры

Жители Верхнего Уфалея пожаловались на скопление отходов вблизи жилых домов

В Верхнем Уфалее прокуратура внесла представление главе округа за скопление твердых бытовых отходов на контейнерных площадках вблизи жилых домов. На невывезенный мусор пожаловались жители города в соцсетях. Сотрудники прокуратуры проверили информацию и привлекли к ответственности всех должностных лиц, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. После реакции прокуратуры контейнерные площадки очистили.

О том, что мусор с контейнерных площадок не вывозится, более того — разлетается по улицам, жители города рассказали в местных социальных сетях. В мусорном коллапсе убедились и сотрудники прокуратуры. Вокруг переполненных контейнеров собирались бродячие собаки, что уже создавало опасность жителям ближайших домов.

«По результатам проверки прокурором города главе Верхнеуфалейского городского округа, региональному оператору, управляющей организации, а также юридическому лицу, осуществляющему вывоз коммунальных отходов, внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, места накопления отходов очищены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщает прокуратура Челябинской области.

Главе городского округа, директорам управляющей организации и подрядчику, отвечающему за вывоз коммунальных отходов, объявлены предостережения.

Напомним, в Верхнем Уфалее в ближайшие годы должны рекультивировать свалку с отходами. Губернатор Алексей Текслер поручил Минэкологии региона и руководству округа до 1 июня 2022 года разработать проектные документации для рекультивации городского полигона.