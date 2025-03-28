В Челябинской области мусор после субботников будут вывозить по спецграфикам

ЦКС также рассказал, какой мусор не возьмут на свалку

Центр коммунального сервиса в Челябинской области выделит дополнительные силы на время весенних субботников: вывозить смет и мелкую листву с территории жилого фонда будут более 200 сотрудников и свыше 100 единиц специализированной техники: мусоровозов, ломовозов, самосвалов и мультилифтов, об этом сообщили в пресс-службе регоператора.

«К уличному смету относятся: фантики, пакеты, упаковка от продуктов, пластиковые и стеклянные бутылки, металлические банки, опавшие листья и небольшие ветки, сломанные ветром, сорванные рекламные листовки, а также иная грязь, собранная во время уборки двора», — уточнили в ЦКС.

Для вывоза и утилизации веток и спилов, а также строительного мусора необходимо заключение отдельного договора.

Также определен порядок взаимодействия между регоператором и управляющими компаниями:

«Вывоз мешков после субботников будет производиться только с предварительно согласованных территорий. Их должны заранее определить УК, ответственные за уборку, и отправить оператору в своем кластере. Также в заявке надо указать число мешков, подлежащих вывозу (рекомендуется сразу упаковывать смет в 120‑литровые мешки), и ответственных лиц, которые будут обеспечивать погрузку отходов в кузов мусоровоза силами управляющей компании», — подчеркнули в ЦКС.

Такой порядок вывоза отходов после весенней уборки дворов жилого фонда будет действовать во всех муниципалитетах, входящих в состав Челябинского и Магнитогорского кластеров, а также в Миассе и Карабаше. В Златоусте вывоз уличного смета управляющие компании будут обеспечивать своими силами на перегрузочную станцию, откуда отходы силами транспортировщиков ТКО будут доставляться на объекты обработки и захоронения в соответствии с территориальной схемой.

С территории остальных муниципальных образований Карабашского кластера сезонный мусор будет вывозиться транспортировщиками ТКО прямо с контейнерных площадок. Для сбора и вывоза уличного смета будут привлекаться машины с грейферным захватом.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Челябинске официально стартовали весенние субботники.