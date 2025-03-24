В Челябинске официально стартовали весенние субботники

Всех желающих обещают обеспечить перчатками, мешками и инвентарем

Все на субботник! В Челябинске по распоряжению главы города Алексея Лошкина стартовали массовые весенние уборки, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Вы помните, что я уже неделю назад дал поручение о том, чтобы не дожидаться традиционных сроков начала для проведения субботников (обычно это середина апреля. — Прим. ред.). Снег сошел — мусор оголился. Вчера порывы ветра были сильные, отходы с контейнерных площадок раздувало по всему городу — это, конечно, не дело. Нужно приводить город в надлежащий вид», — отметил глава города в ходе аппаратного совещания.

Он отметил, что ведется взаимодействие с представителями бизнеса, сетями — для того, чтобы они также присоединились к очистке города. Также к работе подключились все без исключения управляющие компании. Их задача — наведение порядка на придомовых территориях. И присоединиться могут все желающие.

«Обязательно даем информацию в общих домовых чатах для жильцов, которые хотели бы присоединиться к проведению субботников по уборке территорий вокруг своих домов», — заметил Алексей Лошкин.

Кстати, мешками, метлами и граблями челябинцев обещают обеспечить.

«Одно из поручений главам районов — организовать вместе с управляющими компаниями места для возможного получения перчаток, мешков, инвентаря, с тем чтобы максимально эффективно навести порядок на своей территории», — добавил глава южноуральской столицы.