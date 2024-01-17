В Челябинской области многодетные семьи поддерживают Владимира Путина

С детьми они идут в пункты сбора подписей

В Челябинской области продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на участие в выборах президента страны. Подписи за его кандидатуру сдают и многодетные семьи. Журналисты медиахолдинга пообщались с такими активистами.

Чепиль, Севостьяновы и Даниленко дружат больше десяти лет. Даже шутят, что уже срослись в одно большое семейство. Но, кроме этого, их объединяет общее дело и единый взгляд на будущее страны. Поэтому они решили поддержать подписями Владимира Путина в самовыдвижении на пост президента.

«Я являюсь руководителем некоммерческой организации по поддержке и содействию семьи, материнства и детства Челябинской области. И поэтому нам очень отзывается курс президента на поддержку семьи в 2024 году», — сообщает жительница Челябинска Алена Чепиль.





Нынешний год президент объявил Годом семьи. Для наших героев это знак внимания.

«Очень много мероприятий именно по поддержке семьи, по привлечению, то есть начиная от детских площадок, ну, условно, заканчивая какими-то поддержками финансовыми, какими-то выплатами детскими. То есть это очень важно, это очень чувствуется, и с такой поддержкой хочется еще детей», — поясняет Анастасия Даниленко.



Ранее подписи в поддержку Владимира Путина поставили и другие многодетные Южного Урала. Например, семьи Антона Рыжего, у него шесть детей, и хоккеиста Сергея Мозякина, у которого недавно родился седьмой ребенок. Последовать их примеру может каждый челябинец: мобильные пункты сбора подписей работают без выходных.

По словам активиста пункта сбора подписей заместителя руководителя «Молодой гвардии Единой России» по Центральному району Челябинска Виталия Подшивалова, при себе нужно иметь оригинал паспорта. Подписи можно поставить в торгово-развлекательных центрах города: «Алмазе», «Роднике», «Фокусе», «Горках», «Никитинском» и гипермаркете «Спар» на улице Братьев Кашириных.