Хоккеисты Челябинской области посетили Штаб общественной поддержки

Спортсмены поставили свои подписи в поддержку Владимира Путина

В Челябинске в открытом накануне Штабе общественной поддержки уже проводятся первые мероприятия общественности. Сегодня там проходил Единый по всей стране день сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Посетили новое общественное пространство и хоккеисты клуба «Трактор». Также поддержали решение президента баллотироваться на новый срок и хоккеисты «Металлурга». Со спортсменами пообщался и корреспондент информагентства «Первое областное».

Штаб общественной поддержки был открыт в центре Челябинска, на Кировке. Сюда неравнодушные жители региона могут передать свои инициативы и пожелания, собраться здесь, чтобы обсудить новые идеи. Так и южноуральские хоккеисты пообщались с волонтерами штаба и рассказали, как видят дальнейшее развитие этого вида спорта в регионе.

По словам главного тренера челябинских спортсменов Алексея Заварухина, большим шагом в развитии хоккея на Южном Урале станет открытие Академии хоккейной школы «Трактор».

«Хоккей в нашем городе — это спорт № 1. Много для этого делается не только в Челябинской области, но и в стране. Благодаря поддержке президента Владимира Путина здесь строятся новые спортивные дворцы, также организована Континентальная хоккейная лига, Ночная хоккейная лига. Мы хотим и дальше развиваться, яркий пример этому — построенная академия хоккея», — пояснил он.

Южноуральские хоккеисты поддерживают самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах. Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

Напомним, в избирательной кампании участвуют 11 кандидатов, восемь из них выдвинуты партиями, а трое — самовыдвиженцы. Последним до конца января нужно собрать 300 000 подписей будущих избирателей, необходимые для регистрации в Центризбиркоме.