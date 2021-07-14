В Челябинской области многодетная мать получила пособие на детей после вмешательства прокуратуры

Чиновники соцзащиты неправильно подсчитали доход семьи и отказали женщине в выплатах

Многодетная мать из Кыштыма обратилась в прокуратуру с жалобой на органы соцзащиты. Чиновники отказали ей в выплатах на третьего ребенка, хотя семья соответствовала всем параметрам льготников. Добиться выплаты помогло надзорное ведомство, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Женщине отказали в начислении выплаты, так как величина среднедушевого дохода семьи превышает двукратную величину прожиточного минимума. Однако мать получает выплаты на двоих детей-инвалидов, которые нельзя учитывать при определении среднедушевого дохода семьи», — говорят в прокуратуре.

Прокурор заступился за права многодетной матери в суде. Суд, в свою очередь, обязал управление социальной защиты назначить ежемесячную денежную выплату.

Между тем в Магнитогорске брат семилетней девочки Киры Ионуш продолжает доказывать органам соцзащиты свое право оформить опеку над младшей сестрой. На девочку заявил права биологический папа, которого Кира почти не знает. Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска постановил передать девочку ее отцу.