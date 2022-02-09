В Челябинской области появился бот-консультант по выплатам на детей от 3 до 7 лет

Искусственный интеллект дает быстрые и доходчивые ответы

Министерство социальных отношений Челябинской области запустило бота-консультанта, который доходчиво объясняет правила выплаты детский пособий на малышей от 3 до 7 лет. Об этом в среду, 10 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

«Специалисты министерства постоянно анализируют обращения горожан, которые поступают к нам через соцсети. Чаще всего к нам обращаются по вопросам ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Это связано с большим количеством получателей и с особенностями назначения выплаты: учитывают не только доходы семьи, но и занятость родителей, имущественный статус», — говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Бот-консультант «Выплата на детей от 3 до 7 лет. Челябинская область» создан в мессенджере «Телеграм». Найти его можно по названию или по ссылке @SocmeryBot.

Проект реализован в сотрудничестве с платформой «Смартека» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».