Челябинским ветеранам СВО и их семьям помогут в новом здании «Защитников Отечества»

На открытие прибыла глава госфонда Анна Цивилева

Сегодня губернатор Алексей Текслер и председатель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева торжественно открыли новое здание регионального филиала фонда в Челябинске. Большой корпус возвели на улице Университетской Набережной, неподалеку от многофункционального центра. Здесь в режиме одного окна ветераны и семьи тех, кто отдал жизнь за Родину, смогут получить любую помощь и решить любой вопрос. Первоначально челябинский филиал «Защитников Отечества» размещался по временному адресу, но теперь он обрел новый дом, который стал полноценным центром поддержки тех, кто по зову долга и сердца встал на защиту Родины, кто проявил мужество и стойкость во имя нашей великой державы. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

Началось открытие с торжественной церемонии. Анна Цивилева в своем выступлении напомнила, что фонд был создан по указу президента России и призван адресно, персонально сопровождать ветеранов, которые возвращаются домой, в мирную жизнь. Также здесь помогают и сопровождают семьи погибших бойцов до совершеннолетия детей.

«Наша задача — решать совершенно разные вопросы по потребностям. На данный момент мы взяли на себя обязательства в оказании помощи по получению документов, удостоверения ветеранов боевых действий, ветеранов войны, выплат как федерального, так и регионального уровня. Основная задача фонда — решение социальных вопросов, обеспечение современными протезами, реабилитацией, санаторно-курортным лечением, лекарственными средствами, переобучением и обучением, трудоустройством и созданием социальных лифтов для наших героев», — сказала Анна Цивилева.



Гостья поблагодарила Алексея Текслера за личное участие в создании филиала — второго дома для ветеранов и их семей. Это должно стать местом для решения любых вопросов в режиме одного окна, без долгих бюрократических путей. Здесь трудятся социальные координаторы — сердечные люди с неподдельной эмпатией, которые с душой относятся к проблемам, возникающим у наших ветеранов.

«В наших рядах все больше работают и сами ветераны, мамы и вдовы погибших бойцов. Как раз эти сотрудники работают по убеждениям, понимая, что сейчас помощь нужна всем. Основная задача фонда — дать возможность почувствовать уважение, заботу со стороны государства и нас с вами. Низкий поклон за их работу и заслуги», — резюмировала председатель госфонда.



«Сегодня действительно знаковое событие для нас всех. Филиал фонда „Защитники Отечества“ обрел свой постоянный дом. Единый центр объединил всех, кто оказывает юридическую, социальную и психологическую помощь. Мы сделаем все возможное, чтобы наши герои чувствовали себя не просто как дома, а были востребованными, понимали, что к ним всегда придет на помощь социальный работник и все те, кто призван оказывать поддержку. А мы создадим все необходимые условия, чтобы это происходило качественно, с должным вниманием и заботой по отношению к нашим героям», — обратил внимание губернатор Алексей Текслер.





На церемонию открытия здания пришли и сами ветераны СВО. Например, был замечен известный на Южном Урале боец с позывным «Танцор», Сергей Бормотов, который недавно подключился к деятельности «Защитников Отечества». Он сосредоточился на патриотическом воспитании подрастающего поколения: недавно наш журналист посетил его урок в одной из школ, где он пообщался с ребятами и предложил написать письма для наших бойцов, которые сейчас находятся на передовой.





Внутри здания на первом этаже расположены одиннадцать окон, в каждом из которых работает социальный координатор. Достаточно взять талончик электронной очереди и подождать вызова в комфортном кресле. На стойке администратора всегда подскажут, куда конкретно нужно обратиться.





Отдельное направление — реабилитация. В отдельных помещениях находятся кабинеты медико-социальной адаптации, зал адаптивной физкультуры с современным оборудованием. Работают психологи, специалисты из комнаты ухода. Если заявитель пришел с ребенком, то за свое чадо можно не беспокоиться: пока взрослые решают свои вопросы, их дети могут провести время вместе с аниматором в детской игровой комнате (есть и помещения для самых маленьких ребят).





Тем, кому потребуется помощь с трудоустройством, здесь готовы помочь в отдельном кабинете центра занятости, а если гость проголодался, то для него открыт кафетерий. На втором этаже есть симуляционная квартира, которая поможет вновь обрести навыки по бытовому обслуживанию. Есть даже симуляция подъезда и города: тут подопечные фонда адаптируются к городской среде. Ветераны могут пообщаться между собой в гостиной и даже посидеть за компьютером в киберклубе. Любителям чтения всегда доступна богатая библиотека.

«Фонд работает под девизом „Справедливость, забота, уважение“. Мне кажется, что сегодня это продемонстрировано для всех нас: каждый увидел, что все это сделано с уважением, любовью и для людей. Сотрудники, которые работают здесь или находятся в муниципалитетах, — сердобольные граждане нашей страны, которые со своей стороны тоже исполняют свой долг. Они проявляют заботу и внимание, помогая нашим героям и семьям, воспитавшим этих героев. Это настоящий центр, который может объединять, продумано все до мелочей», — оценила Анна Цивилева.





ИА «Первое областное» уже рассказывало, какую действенную помощь оказывают координаторы фонда ветеранам СВО.