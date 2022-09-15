«Чтобы заменить набор социальных услуг на выплату полностью или частично, нужно подать заявление до 1 октября. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также в любом территориальном органе ПФР или МФЦ», — говорят в ведомстве.
Если человек раньше уже подавал подобное заявление, подавать его повторно не нужно. Деньги будут выплачивать до тех пор, пока их получатель не отменит первое заявление.
Напомним, набор социальных услуг включает:
— лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов;
— путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;
— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Между тем почти 300 семей из Челябинской области оплатили маткапиталом строительство и реконструкцию дома. В ПФР рассказали, на какие виды работ можно потратить деньги.