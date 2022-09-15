В Челябинской области льготников просят определиться с набором социальных услуг до 1 октября

Для получения денежной компенсации необходимо написать заявление в ПФР

Первого октября истекает срок, когда жители региона, получающие набор социальных услуг, могут подать заявление в ПФР о его замене на денежную компенсацию. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Пенсионного фонда России.

«Чтобы заменить набор социальных услуг на выплату полностью или частично, нужно подать заявление до 1 октября. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также в любом территориальном органе ПФР или МФЦ»,

— говорят в ведомстве.

Если человек раньше уже подавал подобное заявление, подавать его повторно не нужно. Деньги будут выплачивать до тех пор, пока их получатель не отменит первое заявление.

Напомним, набор социальных услуг включает:

— лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов;

— путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;