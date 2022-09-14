Почти 300 семей из Челябинской области оплатили маткапиталом строительство и реконструкцию дома

В ПФР рассказали, на какие виды работ можно потратить деньги

На Южном Урале с начала этого года 284 семьи смогли построить или реконструировать свой частный дом с помощью материнского капитала. Об этом в среду, 14 сентября, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Пенсионного фонда России.

«Воспользоваться семейным капиталом на улучшение жилищных условий можно после того, как ребенку, который принес семье капитал, исполнится три года. Исключение — первоначальный взнос по жилищному кредиту или займу или их погашение. В этом случае распорядиться маткапиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка», — говорят в ведомстве.

В ПФР замечают, что строительство нежилого помещения не считается улучшением жилищных условий. Например, нельзя направить маткапитал на строительство гаража или сарая. Зато можно оплатить работы по замене крыши, окон, а также подведение коммуникаций, правда, для этого при общей реконструкции должна быть увеличена площадь жилого помещения.

Подать заявление на распоряжение материнским капиталом можно через единый портал госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР, в отделении Пенсионного фонда, МФЦ или через кредитную организацию (при направлении средств на первоначальный взнос или погашение кредита).

При положительном решении по заявлению средства перечислят в течение пяти рабочих дней.