В Челябинской области крайний срок оплаты ЖКУ перенесут на 15 число с 1 марта

Это позволит избежать просрочек и пени

В марте 2026 года крайний срок оплаты за жилищно-коммунальные услуги перенесут на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число. Это позволит южноуральцам и всем россиянам избежать просрочек и пени, сообщили «РИА Новости» в Госдуме.

Там отметили, что закон направлен на поддержку людей, поскольку немало работающих получают зарплату после 10-го числа, и им удобнее оплачивать ЖКУ после получения денег.

Напомним, южноуральцы могут получить субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, если расходы на них превышают 22% от совокупного дохода семьи.