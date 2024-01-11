В Челябинской области капитально отремонтируют еще 16 школ

Ирина Гехт назвала учебные заведения, которые получат деньги уже в 2024 году

В ближайшие годы Челябинская область получит субсидию на капитальный ремонт еще 16 общеобразовательных школ. Об этом в личном телеграм-канале 11 января сообщает первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Продолжаем приводить в порядок школы нашего региона. В капитальном ремонте нуждаются многие из них, и планомерная работа постепенно приносит свои плоды. Акцентирую внимание на том, что обновляются не только здания. Появляется также новое смысловое наполнение объектов. Например, претендующая на капремонт школа должна продумать и создать пространство детских инициатив, где ученики могли бы собираться, общаться, обсуждать свои проекты. Кроме того, педагоги этих школ проходят курсы повышения квалификации», — пишет Ирина Гехт.

В 2023 году на капитальный ремонт и покупку средств обучения было выделено почти 580 млн рублей из бюджетов федерального, областного и местного уровней. Деньги направлены на преображение 11 школ.

В 2024 году область получит субсидию на капремонт шести объектов: это школа № 34 в Озерске, школа № 53 в Челябинске, школа № 10 в Пласте, Рождественская СОШ имени М. И. Антипина в Увельском районе, а также школа в селе Николаевка Варненского района и Метелевская средняя школа Аргаяшского района.

В 2025 году регион планирует получить субсидию на капитальный ремонт семи школьных зданий, а в 2026-м — на капитальный ремонт еще трех школ.

«Если будет объявлен дополнительный отбор на предоставление субсидий, то наш регион обязательно направит заявку», — замечает Ирина Гехт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программа «Земский учитель», которая позволяет привлечь педагогов на село и в малые города, будет продлена до 2030 года. Изначально планировалось, что она закончится в 2024 году.