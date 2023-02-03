Объем работ в каждой территории разный, продолжительность ремонта — тоже.
Например, в школе № 125 Снежинска капремонт будут делать в течение года. На это время вся ученики переедут в другое здание, где когда-то размещался филиал ЮУрГУ.
«Чтобы переезд состоялся, понадобилось передать здание в муниципальную собственность, провести косметический ремонт, восстановить теплоснабжение. Также было непонятно, как на новом месте организовать питание детей — в помещении не было столовой. Но буфет все же появился, выделили два помещения для приема пищи, а горячими обедами учеников обеспечит Комбинат школьного питания», — рассказывает Ирина Гехт.
Работы будут вестись по проекту «Новая школа» от партии «Единая Россия».
Напомним, в 2022 году капитальные ремонты прошли в 17 школах Челябинской области. Так, по программе прошлого года в Варне окончен капитальный ремонт сельской гимназии имени Карла Орфа.