В Челябинской области капитально отремонтируют 11 школ

Все учебные заведения расположены в территориях, за пределами областного центра

На 2023 год в Челябинской области запланирован капитальный ремонт одиннадцати школ в Миассе, Снежинске, Озерске, Трехгорном, Локомотивном, а также в Уйском и Карталинском районах. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила в своем официальном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Объем работ в каждой территории разный, продолжительность ремонта — тоже.

Например, в школе № 125 Снежинска капремонт будут делать в течение года. На это время вся ученики переедут в другое здание, где когда-то размещался филиал ЮУрГУ.

«Чтобы переезд состоялся, понадобилось передать здание в муниципальную собственность, провести косметический ремонт, восстановить теплоснабжение. Также было непонятно, как на новом месте организовать питание детей — в помещении не было столовой. Но буфет все же появился, выделили два помещения для приема пищи, а горячими обедами учеников обеспечит Комбинат школьного питания»,

— рассказывает Ирина Гехт.

Работы будут вестись по проекту «Новая школа» от партии «Единая Россия».