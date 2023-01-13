В Варне окончен капитальный ремонт сельской гимназии имени Карла Орфа

Ранее педагоги и школьники попросили губернатора Челябинской области привести школу в порядок

В Варне после капитального ремонта открыли школу, которая единственная в регионе имеет статус сельской гимназии. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Варненскую гимназию имени Карла Орфа толком не ремонтировали с начала 90-х годов. В конце 2021 года педагоги и школьники позвонили на горячую линию губернатору региона и попросили привести в порядок здание школы. Алексей Текслер поручил решить проблему.

За счет налоговых поступлений, полученных сверх плана благодаря успешной производственной деятельности АО «Михеевский ГОК» (входит в Группу РМК), удалось своевременно разработать и согласовать проектно-сметную документацию и подать заявку в федеральный проект «Модернизация школьных систем образования». Совместная работа градообразующего предприятия, местных и областных властей позволила учебному заведению принять федеральное финансирование на проведение капремонта.

Масштабный ремонт начался в июле 2022 года. В школу вложили порядка 104 млн рублей: из федерального бюджета на реконструкцию было направлено около 55 млн, из областного — более 32 млн, из местного — почти 17 млн рублей. Работы шли восемь месяцев, и вот школа открыта.