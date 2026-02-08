В Челябинской области изменятся правила учета алиментов при назначении пособия

Речь идет о ситуациях, когда нет судебного решения

С 1 марта 2026 года в Челябинской области вступят в силу новые правила учета алиментов при назначении единого пособия. Они коснутся случаев, когда у родителя нет судебного решения или приказа, сообщили в региональном отделении Социального фонда.

Так, при расчете доходов будут учитывать четверть среднемесячной номинальной зарплаты на одного ребенка, треть такой зарплаты — на двоих, половину — на троих детей и более. Размер номинальной зарплаты в регионе определяет Росстат.

«Если алименты на детей установлены решением суда или судебным приказом, сохраняется действовавшее ранее правило: в заявлении на пособие необходимо указать размер алиментов и реквизиты судебного решения»,— уточнили в Соцфонде.

Напомним, с 2026 года при назначении единого пособия сотрудники Соцфонда комплексно оценивают нуждаемость семьи: учитывается совокупный доход, финансовые накопления, наличие вкладов и имущества. Также оценивается использование трудового потенциала родителей. При этом при назначении не учитывают единовременные материальные выплаты от работодателей при рождении ребенка.