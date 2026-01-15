В Челябинской области повышено пособие для семей с детьми

Одновременно введены новые правила оценки дохода и учета алиментов

В Челябинской области с 1 января 2026 года вступили в силу изменения в порядке назначения единого пособия для семей с детьми и беременных женщин. Выплаты автоматически проиндексированы на основе нового регионального прожиточного минимума, сообщает Отделение Социального фонда России по региону.

Размер пособия

Пособие, которое можно оформить с ранних сроков беременности, теперь выплачивается в повышенном размере. После индексации базовые суммы для жителей области составляют:

На детей: 8 450,5 рубля, 12 675,75 рубля или 16 901 рубль (то есть 50, 75 или 100% от детского прожиточного минимума).

Для беременных женщин: 9 496 рублей, 14 244 рубля или 18 992 рубля (то есть 50, 75 или 100% от прожиточного минимума трудоспособного человека).

Повышение коснулось всех 221 тысячи семей с детьми и 6400 беременных женщин, получающих выплату. Первую увеличенную сумму за январь они получат в феврале.

Новые критерии дохода и учет имущества

С 2026 года при оценке нуждаемости появилось новое требование: доход каждого трудоспособного члена семьи за 12 месяцев, предшествующих обращению, должен быть не менее 8 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда). С учетом МРОТ 2026 года (27 093 рубля) эта сумма составляет не менее 216 744 рублей на человека за расчетный период.

«При этом пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца являются уважительной причиной, если доход меньше этого лимита», — уточнил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Как и прежде, фонд проводит комплексную оценку нуждаемости, учитывая не только доходы, но и имущество семьи (недвижимость, транспорт, сбережения). Право на пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума (в 2026 году — 17 424 рубля).

Изменения в учете выплат и алиментов

С нового года в доход семьи не будут включать единовременные выплаты от работодателя при рождении ребенка.

Также с марта 2026 года изменятся правила учета алиментов. Если алименты не установлены судом, для расчета дохода будут применять фиксированную долю от среднемесячной зарплаты по региону: 1/4 — на одного ребенка, 1/3 — на двоих, 1/2 — на троих и более.

Подать заявление на пособие и получить консультацию можно через портал «Госуслуги» или по единому бесплатному номеру контакт-центра СФР: 8 800 100 00 01.