На Южном Урале изготовили 2 миллиона 592 тысячи 300 избирательных бюллетеней для голосования граждан на выборах президента РФ, которые пройдут 15—17 марта 2024 года. Изготовление и передача бюллетеней в доставку прошла под контролем членов избирательной комиссии Челябинской области.
До 7 марта силами спецсвязи бюллетени доставят в 51 территориальную избирательную комиссию, в УИКи они поступят не позднее 13-го.
«Бюллетени напечатаны на белой бумаге с фоновой защитной сеткой зеленого цвета, что обеспечивает защиту от подделок. Дополнительную защиту обеспечивает специальная марка, которая будет наклеена на каждый бюллетень непосредственно в муниципалитетах избирательными комиссиями. Марки уже получены региональным избиркомом и отправлены спецсвязью в ТИКи», — рассказали в облизбиркоме.
Добавим, четверть бюллетеней предназначена для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Как ранее сообщал медиахолдинг «Первый областной», на выборах главы государства в Челябинской области будут использоваться 379 КОИБов — устройствами оборудуют 16% избирательных участков региона.
Напомним, те южноуральцы, которые придут в дни выборов на избирательные участки, смогут проголосовать также за объекты благоустройства.