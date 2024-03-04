В Челябинской области изготовили бюллетени для выборов президента

До 7 марта главный документ кампании поступит в 51 ТИК региона

На Южном Урале изготовили 2 миллиона 592 тысячи 300 избирательных бюллетеней для голосования граждан на выборах президента РФ, которые пройдут 15—17 марта 2024 года. Изготовление и передача бюллетеней в доставку прошла под контролем членов избирательной комиссии Челябинской области.





До 7 марта силами спецсвязи бюллетени доставят в 51 территориальную избирательную комиссию, в УИКи они поступят не позднее 13-го.

«Бюллетени напечатаны на белой бумаге с фоновой защитной сеткой зеленого цвета, что обеспечивает защиту от подделок. Дополнительную защиту обеспечивает специальная марка, которая будет наклеена на каждый бюллетень непосредственно в муниципалитетах избирательными комиссиями. Марки уже получены региональным избиркомом и отправлены спецсвязью в ТИКи», — рассказали в облизбиркоме.

Добавим, четверть бюллетеней предназначена для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).





Как ранее сообщал медиахолдинг «Первый областной», на выборах главы государства в Челябинской области будут использоваться 379 КОИБов — устройствами оборудуют 16% избирательных участков региона.

Напомним, те южноуральцы, которые придут в дни выборов на избирательные участки, смогут проголосовать также за объекты благоустройства.