В Челябинской области из‑за сильных морозов труд уличных рабочих поставили на особый контроль

Аномального холода не выдерживает даже техника

Пока большая часть южноуральцев работают в офисах, а то и в условиях мороза на удаленке из дома, многие специалисты трудятся на улице. В информагентстве «Первое областное» записали рассказы и истории этих героев, которые, несмотря на аномальный холод, обеспечивают нам с вами нормальный ритм жизни.

Расчищать дороги и тротуары от наледи приходится даже в такие морозы. Тем более в эти дни холодам предшествовал снегопад, и не только на проезжей части, но и на пешеходной образовались колеи и накаты. Несмотря на суровые погодные условия, дорожники работают круглосуточно. По словам одного из челябинских подрядчиков Алексея Струговца, в эти дни для бригад организуют специальный режим труда.

«На ночь стараемся выводить меньше людей, чем обычно. Ночью холоднее, в такие морозы технику бережем, не то что людей. Для таких бригад дежурит специальная „Газель“, куда каждый час отправляем людей погреться, выпить горячий чай. Темп, конечно, падает, но просим горожан отнестись с пониманием к таким условиям работы. Рабочие чистят спуски, тротуары, работают на вывозке снега, опустошают урны — это все ручной труд, который необходим круглосуточно городу», — поясняет он.

Берегут от мороза и технику: в таких условиях легко выходит из строя гидравлика, лопаются трубки и даже замерзают тормоза. Поэтому технику стараются хоть ненадолго загнать в теплые боксы.

Самое страшное в такой мороз, наверное, остаться на улице, далеко от других людей. Например, на дороге. Сегодня мы рассказывали, как неравнодушные южноуральцы спасают друг друга в экстремальных условиях. Кроме МЧС и ГИБДД, есть и дорожники, которые курсируют на заданных участках и помогают оставшимся в беде автомобилистам.

«Но бывают и пешеходы. Люди стоят на остановках в ожидании междугородних автобусов, например. Отогреваем таких, приглашаем в свой автомобиль. Даем горячий чай, предлагаем валенки, варежки, одеяла. Однажды у нашей бригады такие замерзающие уехали потом в валенках, еще и одеяла с собой прихватили. Пришлось списывать инвентарь», — рассказывает начальник южноуральского участка ОО «Мостдорстрой», одного из подрядчиков ФКУ Упрдор «Южный Урал», Дмитрий Акиншев.

За его почти 30-летний стаж в дорожной отрасли было всякое, но все их спасенные живы и здоровы. Однажды, рассказывает он, на развилке на Увелку перевернулась фура с 10 тоннами профлиста. Дорожники полночи вручную его перегружали в сильный мороз, чтобы освободить проезжую часть.

Сергей Голубев, главный инженер Сосновского РЭС Центральных электрических сетей филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго», как раз из тех, кто круглосуточно работает на улице, а бригады сменяются.

«Стараемся беречь людей, меняемся каждый час. Авария на сетях в Малиновке на прошлой неделе была самой серьезной за последние годы. Здесь старались ликвидировать ее последствия максимально быстро и качественно. Жители Кременкульского поселения тоже предлагали свою помощь, горячий чай нашим энергетикам», — рассказывает он.

Напомним, на ликвидации аварии в энергосистеме в Сосновском районе работали 80 человек. А минувшей ночью в челябинском поселке АМЗ рабочие восстанавливали повреждение электрокабеля. Специалисты работали всю ночь.

На особый режим работы перешла и «Почта России». По словам начальника Челябинского почтамта Юлии Череватых, 2 200 южноуральских почтальонов ежедневно доставляют пенсии и корреспонденцию по графику, несмотря на мороз.

«Начальник отделения в обязательном порядке проводит инструктаж с сотрудниками. Почтальонам выдается спецодежда, прорабатываются маршруты и объемы корреспонденции. На отдаленные участки работает подвоз. Ну и самое главное, большое спасибо нашим жителям, что приглашают почтальонов погреться, предлагают горячий чай. Безопасность наших сотрудников — на особом контроле», — рассказала Юлия Череватых.

13 декабря в Челябинской области снова ожидается 40-градусный мороз. Но только ночью. Днем на большей части территории температура воздуха сохранится морозной, местами столбики термометров поднимутся ближе к средним значениям.

