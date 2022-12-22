В Челябинской области инвалиды получат выплату на газификацию домов

На приобретение необходимого оборудования можно будет получить до 100 тысяч рублей

Законодательное собрание Челябинской области одобрило инициированный губернатором Алексеем Текслером законопроект о выплатах на газификацию домов семьям, где есть инвалиды I и II группы. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщила пресс-служба областного Заксобрания.

По новому закону право на единовременную выплату для установки внутридомового газового оборудования теперь будут иметь инвалиды I и II группы, которые не являются собственниками жилья, но относятся к членам семьи собственника. Ранее на помощь могли рассчитывать одиноко проживающие пенсионеры, малообеспеченные многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, а с этого года — также семьи мобилизованных. Максимальный размер выплаты составляет 100 тысяч рублей.

Губернатор Алексей Текслер предложил расширить круг получателей выплаты после общения во время прямой линии с пенсионеркой Лидией Кочетковой. Она рассказала, что ей отказывают в выплатах на установку внутридомового газового оборудования, так как она не является одиноко проживающей: вместе с ней зарегистрирован сын с инвалидностью. Губернатор назвал такую ситуацию недопустимой.

Еще одно изменение, которое вводит принятый закон: для семей мобилизованных, претендующих на получение выплаты, исключили обязательное условие совместной регистрации в жилом помещении мобилизованного и члена его семьи.