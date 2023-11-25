В Челябинской области инспекторы ДПС помогли застрявшему водителю большегруза

Из-за непогоды личный состав Госавтоинспекции работает в усиленном режиме

Минувшей ночью в Златоусте Челябинской области инспекторы ДПС помогли водителю большегруза подняться на заснеженный подъем дороги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Во время патрулирования на улице 8-й Демидовской инспекторы заметили «КамАЗ» с полуприцепом, который встал на дороге и мешал проезду других автомобилей. Они решили выяснить, в чем дело. Оказалось, что водитель не может подняться на заснеженный участок дороги. А о том, что его ожидает такое препятствие, не знал, поскольку не является местным жителем.

«Сотрудники ДПС приняли решение вызвать спецтехнику для извлечения застрявшего автомобиля, а затем, когда помощь подоспела, организовали безопасное движение транспортных средств. В результате „КамАЗ“ был извлечен из снежного заноса. Водитель поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь»,— сообщили в ведомстве.

В Челябинской области сегодня продолжает бушевать непогода. В некоторых районах идет снег, в других — ледяной дождь. Сотрудники ГИБДД призвали водителей не отправляться в дальние поездки во избежание проблем на дорогах.