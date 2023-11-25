Автомобилистам рекомендовали не выезжать на трассы в Челябинской области из-за ледяного дождя

На дорогах может усилиться гололед

Сегодня, 25 ноября, на территории Башкирии идет ледяной дождь. Дождевой фронт движется в сторону Челябинской области и в ближайшие часы накроет регион. В связи с этим сотрудники областной Госавтоинспекции рекомендовали автомобилистам отказаться от дальних поездок.

«По данным сервиса „Яндекс.Погода“, в ближайшие часы обильные осадки охватят весь регион. Уважаемые водители, по возможности откажитесь от дальних поездок! Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!»— предупредили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

В связи с тем, что в некоторых районах региона сегодня сохранится минусовая температура, при выпадении осадков будет образовываться гололед. Вследствие чего велик риск возникновения серьезных ДТП.

Напомним, сегодня на участке трассы М-5 от Миасса до границы с Башкириейограничено движение автобусов, такси и большегрузов. Ограничение будет действовать ориентировочно до двух часов дня.