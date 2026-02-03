В Челябинской области готовят операторов дронов для отправки в зону СВО

Молодые люди могут получить навыки управления беспилотниками и заключить контракт на год

В Челябинской области молодых людей готовят стать операторами беспилотников для участия в специальной военной операции. Обучение проходит на базе 90‑й танковой дивизии. Об этом рассказали на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

«Мы сформировали класс для подготовки операторов самых различных беспилотных летательных аппаратов. Это и операторы FPV‑дронов, и операторы разведывательных дронов», — сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб.

Для обучения регион закупил симуляторы и инструменты для ремонта аппаратов. Программа рассчитана в первую очередь на молодое поколение.

«Ребята имеют возможность здесь пройти и теоретическое обучение, и практическую часть на Чебаркульском полигоне, а потом отправиться в зону проведения СВО, уже имея базовые навыки управления», — отметил министр.

Гриб подчеркнул, что в стране активно формируются беспилотные войска. Попасть туда могут молодые люди: операторами берут людей до 35 лет, а на другие должности — до 45 лет.

Особенность службы — в возможности заключить короткий контракт.

«Контракт на прохождение службы заключается на срок до одного года и не может быть продлен без согласия военнослужащего. При этом этот годичный контракт идет в зачет прохождения срочной службы в армии», — пояснил Вячеслав Гриб.

Это дает гибкую альтернативу для студентов и выпускников.

«Студенты могут взять академический отпуск и вернуться в вуз героями через год, а выпускники либо пройти год службы по призыву, либо пройти год службы по контракту, получив при заключении контракта соответствующие выплаты», — сказал министр.

По его словам, выплаты при заключении контракта сейчас составляют 3 миллиона рублей плюс ежемесячное денежное довольствие от 200 тысяч рублей.

Поддержка военнослужащих в зоне СВО остается приоритетом для руководства Челябинской области. Однако за время конфликта, по словам министра, характер этой помощи кардинально изменился.

«Если раньше основным вопросом были проблемы бытового обеспечения, то сейчас мы переключились на более сложные моменты», — констатировал министр общественной безопасности региона Александр Гриб.

В прошлом году регион направил полмиллиарда рублей на закупку специального оборудования для частей, воюющих в зоне СВО. Закуплено более 130 наименований имущества.

«Это самое разное имущество: мототехника, квадроциклы, средства обнаружения дронов, средства подавления дронов, сами беспилотники, робототехнические комплексы», — рассказал Александр Гриб.

Помощь направляется также воинским частям, дислоцированным в Челябинской области. Для них закупается оборудование для обеспечения антитеррористической защищенности. Так, для противодействия возможным атакам беспилотников на аэродром Шагол были переданы средства для формирования мобильных огневых групп. Аналогичная помощь с оборудованием для охраны границы была оказана подразделениям пограничной службы.

Между тем на Южном Урале создают кинологическую службу для поиска тел погибших в зоне СВО.