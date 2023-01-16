Южноуральские аграрии обновляют свою технику для полевого сезона. Фермерское предприятие Александра Гаврилова в Уйском районе получило новый энергонасыщенный трактор «Кировец». В прошлом году на покупку сельхозмашин было потрачено более трех миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
У фермера Александра Гаврилова 4700 гектаров пашни: он выращивает зерновые и масличные культуры. В дополнение к уже имеющимся тракторам «Т-150», «МТЗ» и «К-744», фермер решил приобрести еще одну сельхозмашину.
«Рассчитываю увеличить в 2023 году площадь пашни в обработке, новый трактор будет задействован на полную мощность на вспашке, дисковании, глубокорыхлении, на весь сезон будет обеспечен работой. За счет большей ширины захвата новый „Кировец“ будет экономить на вспашке около четырех литров топлива на каждом гектаре. А это значит, что снизится себестоимость получаемой продукции», — рассказал Александр Гаврилов.
В компании-дилере «Челябагроснаб» отметили, что предприятие не только продает технику, но и организует ее перевозку с завода в Челябинскую область.
«В 2022 году в Челябинскую область было продано 42 трактора „Кировец“, а в 2023 году планируется реализовать 50 единиц. Это самый популярный трактор из энергонасыщенных тракторов. Хозяйствам очень нравится работать на них, потому что он за последние восемь лет претерпел очень много изменений, стал комфортным, не уступает импортным аналогам и дешевле их в несколько раз», — рассказал руководитель отдела техники компании-дилера Евгений Халин.
Исполняющий обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов рассказал, что в 2022 году приобрели больше техники, чем в 2021 году. Общая стоимость приобретенных сельхозмашин — 3 миллиарда 772 миллиона рублей. В прошлом году фермеры и сельхозорганизации закупили 196 тракторов, 82 комбайна, 69 посевных комплексов и более 600 различных агрегатов.
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