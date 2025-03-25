В Челябинской области еще две дорогостоящие операции будут делать по полису ОМС

ТФОМС региона расширил перечень бесплатных видов высокотехнологичной медицинской помощи

В Челябинской области расширили перечень дорогостоящих видов медицинской помощи, которые можно получить по полису ОМС. В 2025 году в него попали эндоваскулярная хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора и замена нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока для нейростимуляции головного и спинного мозга и периферических нервов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Территориальной программой ОМС на 2025 год предусмотрено более 13 200 случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи. По сравнению с прошлым годом финансирование ВМП за счет новых видов выросло на 118% и запланировано в размере 4,4 миллиарда рублей», — заявила директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

Сейчас на Южном Урале более 180 методов высокотехнологичной медицинской помощи доступны по программе ОМС.

По полису ОМС проводятся высокотехнологичные хирургические операции при сердечно-сосудистых заболеваниях, злокачественных новообразованиях, патологиях головного и спинного мозга, эндопротезирование и пластика суставов, лечение обширных ожогов, лейкозов, тяжелых форм эндокринной патологии, почечной недостаточности, наследственных и системных заболеваний, выхаживание новорожденных и другие виды помощи.

Для плановых операций выдаются квоты — помощь оказывают в порядке очереди. В экстренных случаях — сразу.

Между тем первый пациент федерального кардиоцентра, который был открыт в январе 2011 года, пришел поблагодарить своих докторов. Сейчас мужчину готовят к еще одной высокотехнологичной операции.