В Челябинской области досрочный период ЕГЭ стартует с 20 марта

273 человека зарегистрировались на сдачу экзаменов

В Челябинской области начинается досрочный период Единого государственного экзамена. Госэкзамен раньше срока могут сдать экстерны, ученики иностраных школ и выпускники прошлых лет. Уже в понедельник, 20 марта, пройдет ЕГЭ по литературе и географии, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

В министерстве образования Челябинской области рассказали, кто сдает ЕГЭ досрочно.

Экстерны, обучающиеся СПО, учащиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, выпускники прошлых лет и текущего года, досрочно завершивших учебную программу могут сдать испытания раньше графика. В Челябинской области на участие в досрочном периоде зарегистрировались 273 участника.

«В первый день участникам предстоит сдать экзамены по двум предметам: ЕГЭ по литературе планируют сдавать 20 человек, ЕГЭ по географии — 5», — пояснили в ведомстве.

Участники выбирали испытания по русскому языку, математике профильного уровня, обществознанию, биологии, истории и информатике и ИКТ.

Кстати, уже известно расписание единого государственного экзамена на 2023 год. Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня.