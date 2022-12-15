Стало известно расписание единого государственного экзамена на 2023 год. Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня, передает издание «Коммерсант» со ссылкой на министерство просвещения России.
Расписание ЕГЭ в 2023 году такое:
26 мая — география, литература, химия;
29 мая — русский язык;
1 июня — математика базового и профильного уровней;
5 июня — история и физика;
8 июня — обществознание;
13 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский, за исключением раздела «Говорение»), биология;
16 и 17 июня — иностранные языки: английский, французский, немецкий, испанский, китайский («Говорение»);
19 и 20 июня — ИКТ.
Резервные сроки сдачи определили на период с 12 апреля по 19 сентября.
Для студентов колледжей и техникумов, а также тех, кто учится в иностранных школах, экзамены могут по желанию проводиться с 20 марта по 10 апреля. Для выпускников прошлых лет досрочная сдача ЕГЭ начнется 20 марта и завершится 1 июля.