Минпросвещения РФ опубликовало утвержденное расписание ЕГЭ на 2023 год

Первый экзамен назначен на 26 мая, последний — на 20 июня

Стало известно расписание единого государственного экзамена на 2023 год. Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня, передает издание «Коммерсант» со ссылкой на министерство просвещения России.

Расписание ЕГЭ в 2023 году такое:

26 мая — география, литература, химия;

29 мая — русский язык;

1 июня — математика базового и профильного уровней;

5 июня — история и физика;

8 июня — обществознание;

13 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский, за исключением раздела «Говорение»), биология;

16 и 17 июня — иностранные языки: английский, французский, немецкий, испанский, китайский («Говорение»);

19 и 20 июня — ИКТ.

Резервные сроки сдачи определили на период с 12 апреля по 19 сентября.

Для студентов колледжей и техникумов, а также тех, кто учится в иностранных школах, экзамены могут по желанию проводиться с 20 марта по 10 апреля. Для выпускников прошлых лет досрочная сдача ЕГЭ начнется 20 марта и завершится 1 июля.