В Копейске открылись первые в Челябинской области модульные ДК

Новые объекты культуры оценил Алексей Текслер

В селе Синеглазово и поселке Заозерном Копейского городского округа впервые появились Дома культуры. Здания модульные, быстровозводимые. Это пилотный для Челябинской области проект, который был реализован по поручению губернатора. Сегодня, 31 января, губернатор Алексей Текслер оценил, как была реализована задумка максимально приблизить культурно-досуговую жизнь к малым поселениям, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Общая площадь Дома культуры в Синеглазово — 400 квадратных метров. Зал на 100 мест не уступает большим ДК по качеству света и звука. Для него закупили современный лазерный проектор.

«Строить капитальные ДК в селах нерационально, и такие модульные конструкции — хороший выход. Часть оборудования будет использоваться на летней сцене. Это у нас было прописано сразу в базовых условиях, чтобы летом культурная жизнь не останавливалась и можно было проводить мероприятия на открытом воздухе», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что важно обеспечить наполняемость объекта, чтобы он не простаивал. Руководство округа заверило, что площадка уже активно используется.

«Здесь, в селе Синеглазово, проживает около пятисот человек, многие с детьми. До сих пор тут не было ни одного подобного объекта. Даже когда мы привозили в село новогодний спектакль, нам приходилось показывать его на улице. Теперь у нас есть место, где будут заниматься не только дети, но и жители всех возрастов», — сообщила замглавы Копейского городского округа по социальным вопросам Светлана Логанова.

По словам директор Дома культуры Оксаны Рудневой, учреждение активно работает уже вторую неделю.

«Дети записываются в кружки: им предложили хореографию, вокал, декоративно-прикладное искусство, акробатику. Есть запрос от взрослого населения. Мы сейчас ищем педагогов. Так что культурно-досуговой деятельностью планируется охватить практически все село», — отметила она.

Мама троих детей Анна Гнускина очень рада появлению такого объекта культуры.

«Все трое моих детей уже здесь занимаются: старшая дочь (ей 11) и восьмилетний сын — рисованием. Младший (ему шесть) пошел на вокал. Педагоги прекрасные, дети с радостью идут на занятия, и не надо для этого ехать в город», — поделилась она.

Аналогичный модульный ДК, но с залом на 200 мест, запустили в поселке Заозерном. Оба здания были приобретены по региональной госпрограмме «Развитие культуры в Челябинской области».