В Челябинской области детям начнут выдавать сертификаты на посещение кружков и секций

Механизм адресного финансирования дополнительного образования разработают к 2023 году

В Челябинской области для детей введут сертификаты на посещение бесплатных кружков и секций, сообщили ИА «Первое областное». К 2023 году по поручению губернатора Алексея Текслера разработают целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей, в том числе механизм внедрения сертификата персонифицированного финансирования допобразования.

В общей сложности более 364 тысяч детей сегодня получают услуги системы дополнительного образования региона. В 2020 году в Челябинской области создано 4985 новых мест дополнительного образования детей. В 2021 году готовятся к открытию еще более 880 новых мест.

«Сейчас в Челябинской области ведется работа по созданию навигатора дополнительного образования. Это автоматизированная информационная система, основная функция которой — учет детей, получающих сертификат для оплаты обучения в рамках выбранных дополнительных общеобразовательных программ. Данный ресурс создается в рамках национального проекта „Образование“ и федерального проекта „Успех каждого ребенка“», — ответили ИА «Первое областное» в региональном Минобре.

Сейчас в Челябинской области 360 самостоятельных организаций дополнительного образования. На базе 783 общеобразовательных организаций также открыты кружки и секции.

Еще 720 организаций дошкольного образования оказывают услуги допобразования (их воспитанники могут дополнительно заниматься в различных кружках и секциях). 102 негосударственные организации предоставляют услуги дополнительного образования (имеют образовательную лицензию).

Получить дополнительное образование, возможность проявить свои таланты или найти занятие по интересам могут студенты на базе 40 организаций среднего профессионального образования.

Напомним, 1 июня 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и детства. Главной темой заседания стало развитие российской системы дополнительного образования для детей.

Глава региона предложил разработать федеральный законопроект, позволяющий субъектам Федерации и муниципалитетам финансировать перспективные образовательные проекты напрямую. На совещании Валентина Матвиенко предложила сделать Челябинскую область «пилотом» по отработке персонифицированного учета детей, занимающихся допобразованием.