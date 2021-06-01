Валентина Матвиенко — Южный Урал должен стать «пилотом» в допобразовании

Председатель Совфеда предложила Алексею Текслеру проработать программу персонифицированного учета занятых в кружках и секциях подростков

1 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и детства. Трансляция мероприятия была организована онлайн-каналом «Россия-24». Главной темой заседания стало развитие российской системы дополнительного образования для детей. Алексей Текслер рассказал о ситуации с кружками и секциями на Южном Урале.



«Дополнительное образование — важнейший компонент системы образования, позволяющий формировать у детей таланты и навыки на всю жизнь. Созданная в нашей стране система во многом уникальна, но все же требует совершенствования. В рамках нацпроекта „Образование“ создаются новые бюджетные места, новые форматы — технопарки, в том числе мобильные, „Кванториумы“, IT-кубы. Мы в Челябинске в сентябре откроем уникальную детскую филармонию. Но надо расширять инфраструктуру допобразования», — начал свое выступление Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию объявил о строительстве 1300 современных школ. Текслер рассказал, что на Южном Урале уже существует хорошая практика: при вводе в эксплуатацию нового здания общеобразовательной школы размещать здесь же филиалы школ искусств, спортшкол и других учреждений образования дополнительного. В школах Челябинской области уже работают детские театры и спортивные клубы. Хороший опыт, по словам губернатора, дает сотрудничество с вузами: так, при Магнитогорском техническом университете не так давно открылась проектная школа для подростков.

«Нужно нормативное регулирование этой сферы. Сейчас мы развиваем систему дополнительного образования через грантовую поддержку. Это не всегда удобно в плане оказания долгосрочной помощи», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона предложил разработать федеральный законопроект, позволяющий субъектам Федерации и муниципалитетам финансировать перспективные образовательные проекты напрямую. Впрочем, от грантовой системы губернатор тоже не собирается отказываться. Он напомнил членам президентского совета, что Челябинская область — один из немногих регионов России, где наряду с федеральной действует своя схема поддержки социально ориентированных проектов. По словам Текслера, больше половины таких проектов, предлагаемых общественными организациями и даже рядовыми гражданами, относятся как раз к теме образования. Реализация уже первых проектов подтолкнула областные власти к тому, чтобы впятеро увеличить их грантовую поддержку.

«Финансирование дополнительного образования — это полномочия регионов и муниципалитетов. Но часто требуются дополнительные затраты на костюмы, спортивную экипировку, проезд и проживание в местах проведения конкурсов и соревнований. Это бремя ложится на родительские кошельки. Некоторыми регионами крайне востребована федеральная поддержка в этом секторе», — отметил Алексей Текслер.

После окончания доклада челябинского губернатора к нему обратилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Главного сенатора интересовало, располагает ли Текслер как глава региона реальными цифрами: сколько детей в Челябинской области на самом деле охвачено кружками, секциями и «Кванториумами»?

«Один ребенок может посещать пять кружков, а другой — не иметь возможности ходить даже в один. Я из своей губернаторской практики вынесла недоверие к этим цифрам», — объяснила свой интерес Валентина Матвиенко.

Алексей Текслер согласился с председателем Совфеда. По словам главы Южного Урала, официально дополнительным образованием в области охвачено больше 70 процентов дошколят и школьников. Но, признал Текслер, без персонифицированного учета каждого ребенка эти цифры могут искажать реальную картину.

«Государство озабочено поиском талантливых детей и молодежи. Это очень важно. Но забота о талантах охватывает небольшую часть детей. Чтобы планировать работу, чтобы понимать, сколько нам еще потребуется кружков, секций, школ искусств, надо знать, сколько детей реально охвачены системой дополнительного образования. Надо понимать масштабы беды! Давайте сделаем Челябинскую область „пилотом“ по отработке персонифицированного учета детей, занимающихся в допобразовании. Прошу вас проработать его!» — обратилась к губернатору Валентина Матвиенко.

«Качественный учет необходим! Особенно — для вовлечения в дополнительное образование детей из трудных семей. Мы готовы включиться в проект подготовки такого учета. Дополнительное образование открывает детям новые горизонты, дает им право выбора. А наша задача — дать им возможность этим правом воспользоваться!» — согласился Алексей Текслер.

Напомним, заседание Совета по госполитике в сфере защиты семьи и детства прошло 1 июня, в День защиты детей.

