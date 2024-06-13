В Челябинской области дети из многодетных семей получат по 10 тысяч рублей на сборы в школу

Выплата будет ежегодной

С 2024 года многодетные семьи из Челябинской области получат деньги на сборы детей в школу. Новую выплату во время своего обращения к Заксобранию области анонсировал губернатор Алексей Текслер.

«Каждый ребенок в многодетной семье получит по 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Эта выплата будет ежегодной», — заявил губернатор.

По словам главы региона, в Челябинской области за пять лет на 30% увеличилось число многодетных семей. На Южном Урале родилось более 46 тысяч детей, которые являются третьими и последующими в семье.

Поддержка многодетных семей, заявил Текслер, будет продолжена. В частности, дети из таких семей и дальше смогут бесплатно питаться в школе и колледже — на это область выделит дополнительные деньги.

Также с 1 июля будет увеличена ежемесячная компенсация на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.



Всего на целостную поддержку материнства и детства область направила за пять лет более 110 млрд рублей.

Вместе с тем в Челябинской области появится стимулирующая выплата для молодых педагогов.