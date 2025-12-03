В Челябинской области часть пенсионеров получат январскую пенсию до 30 декабря

Изменение сроков связано с новогодними праздниками

В конце декабря 2025 года часть пенсионеров Челябинской области получат январскую пенсию досрочно. Такое изменение графика связано с новогодними праздниками и направлено на обеспечение выплат до наступления января, сообщает arigus.tv. Пенсионерам, чьи даты получения пенсии приходятся на период с 1 по 11 января, деньги поступят заранее.

При получении через банки основная масса январских выплат будет зачислена на счета с 26 по 29 декабря. Через «Почту России» доставка запланирована с 25 по 30 декабря. Декабрьские пенсии при этом выплачиваются в обычном режиме: через банки с 3 декабря, а по почте — с 3 по 25 декабря.

Важно, что досрочно выплаченная январская пенсия будет уже проиндексирована. С 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 7,6%, что в среднем даст прибавку около 2000 рублей.

