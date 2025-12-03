Какие пенсии положены людям с инвалидностью в Челябинской области

И какие льготы им предоставляются

Третьего декабря мир отмечает Международный день инвалидов. Какие пенсии и выплаты полагаются жителям Челябинской области с инвалидностью? Как их оформить? На эти и другие вопросы подробно ответил исполняющий обязанности управляющего Отделением Социального фонда России по Челябинской области Владимир Шаронов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ, СТРАХОВАЯ

— Владимир Николаевич, каким образом Социальный фонд поддерживает людей с инвалидностью?

— Прежде всего, государство гарантирует им пенсионное обеспечение. Это значит, что после установления I, II или III группы инвалидности, в том числе инвалидности с детства, после установления инвалидности ребенку, Социальный фонд назначает человеку пенсию.

Пенсия может быть страховой, государственной или социальной — все зависит от категории получателя.

— В чем разница?

— Страховая пенсия по инвалидности назначается гражданам, у которых, по данным Соцфонда, есть стаж работы. Это могут быть данные индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и федеральных государственных информационных систем, а также сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия. Так, при назначении пенсии по инвалидности используются сведения о стаже и заработке, индивидуальном пенсионном коэффициенте.

Если стажа нет либо пенсия по инвалидности назначается ребенку, то Отделение СФР оформит социальную пенсию. А если гражданин имеет право и на страховую, и на социальную пенсию по инвалидности, назначается большая по размеру.

Есть еще третий вид — государственная пенсия по инвалидности. Беззаявительно назначаются государственные пенсии участникам спецоперации из категории граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, в воинских и других формированиях и органах ЛНР и ДНР, включая Народную милицию Луганской Республики, и граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ в выполнении задач спецоперации, если в результате была получена инвалидность.

Государственные пенсии по инвалидности отдельным категориям граждан (например, военнослужащим, ставшим инвалидами в период прохождения ими военной службы по призыву) по-прежнему назначаются по заявлению.

— Как назначается пенсия по инвалидности?

— После оформления инвалидности гражданам не нужно обращаться в Отделение СФР, так как специалисты фонда назначат пенсию беззаявительно. Все необходимые сведения поступают в Отделение СФР из Федерального реестра инвалидов. Именно эта информационная система содержит данные бюро медико-социальной экспертизы.

Отделение СФР оформит пенсию по инвалидности в течение пяти рабочих дней и уведомит об этом получателя через портал госуслуг либо по почте. Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные Отделением СФР выплаты.

Если по линии Отделения СФР никакие выплаты не получались, нужно выбрать способ доставки пенсии и подать заявление. Проще всего это сделать на портале госуслуг. Также заявление можно подать лично в любой клиентской службе Отделения СФР или МФЦ.

— Как выплачивается пенсия, если инвалидность установлена на один год?

— Как только человек пройдет очередное освидетельствование в бюро МСЭ и инвалидность будет продлена, то данные об этом также направляются в Федеральный реестр инвалидов. После получения Отделением СФР информации о продлении инвалидности пенсия будет автоматически продлена на новый срок.

ИНВАЛИДНОСТЬ И ПЕНСИЯ

— Меняется ли размер выплаты, когда получатель пенсии по инвалидности достигает пенсионного возраста?

— Гражданам, получающим страховую пенсию по инвалидности и достигшим возраста назначения страховой пенсии по старости, имеющему необходимый стаж работы 15 лет и величину индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30, страховая пенсия по старости назначается со дня достижения им указанного возраста. Это происходит автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении Отделения СФР.

При этом размер страховой пенсии по старости не может быть меньше получаемой ранее страховой пенсии по инвалидности.

— Людям с инвалидностью положены какие-нибудь доплаты к пенсии?

— Вместе с пенсией Отделение СФР автоматически назначает гражданам не только пенсию, но и ежемесячную денежную выплату. Ее размер зависит от категории получателя и группы инвалидности. Например, величина ежемесячной денежной выплаты для граждан с инвалидностью I группы составляет 5 830,70 рубля, II группы — 4 164,04 рубля, III группы — 3 333,34 рубля, для детей с инвалидностью — 4 164,04 рубля. Обращаю внимание, что в размер выплаты изначально входит стоимость набора социальных услуг. Этот набор включает в себя лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий, оплату проезда к месту лечения и обратно.

ЛЬГОТЫ И САНАТОРИИ

— Расскажите подробнее об этих льготах. Например, как получить путевку в санаторий?

— Бесплатные путевки выдаются гражданам с инвалидностью, которые в натуральной форме получают набор социальных услуг в части санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Подать заявление на получение путевки удобнее всего в электронном виде через портал госуслуг. К заявлению приложить скан-копию медицинской справки по форме 070/у. При необходимости подать документы можно лично — в клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ.

Длительность санаторно-курортного лечения — 18 дней для взрослых, 21 день для детей с инвалидностью, от 24 до 42 дней для граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга.

— Оплачивает ли Соцфонд проезд до санатория?

— Одновременно с путевкой предоставляются специальные талоны или именные направления на получение бесплатного проезда к месту лечения и обратно. Отделение СФР автоматически направляет информацию о льготнике в транспортную компанию, поэтому при оформлении билета на кассе необходимо предъявить паспорт и СНИЛС. С начала 2025 года региональное Отделение СФР оформило электронные талоны для 1 423 граждан.

— В каких санаториях могут поправить здоровье граждане с инвалидностью?

— В 2025 году Отделение СФР заключило 28 государственных контрактов с местными санаториями, а также со здравницами в Краснодарском крае, Республике Крым и других регионах. Например, в этом году жители Челябинской области отдыхали в лечебницах «Дальняя Дача», «Кисегач», «Карагайский бор», «Долинск», «Бирюза», «Анапа», «Илона».

— Если путевка оформляется ребенку, может ли его в поездке сопровождать кто-то из родителей?

— Для детей с инвалидностью, а также граждан с первой группой инвалидности действуют особые условия. Они имеют право на получение второй путевки и бесплатный проезд к месту лечения и обратно для себя и сопровождающего.

С начала года Отделение СФР по Челябинской области предоставило льготным категориям граждан 4 917 путевок на санаторно-курортное лечение. Из них 919 путевок были выданы для сопровождающих. На обеспечение этих целей региональное Отделение СФР направило свыше 170 миллионов рублей.

— Можно отказаться от льгот и получать набор социальных услуг деньгами?

— Если человек не нуждается в бесплатном предоставлении услуг, он может получать набор деньгами полностью или частично. Для этого до 1 октября нужно подать заявление любым удобным способом: на госуслугах, лично в клиентской службе Отделения СФР или МФЦ. Выбранный способ начнет действовать со следующего года.

ВЫПЛАТА ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

— Расскажите о мерах государственной поддержки семей, в которых есть дети с инвалидностью.

— Отделение СФР по Челябинской области направляет ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства для 17 344 человек. Такой уход могут осуществлять родители, родственники и другие граждане, но при условии, что они являются неработающими. Единственное исключение: один из родителей может работать неполный день и одновременно получать выплату по уходу. Численность трудоспособных лиц, осуществляющих уход за детьми, составляет в регионе 16 463 человека.

Важно, что если за ребенком ухаживает родственник или другое доверенное лицо, то ему необходимо ежегодно предоставлять в Отделение СФР специальное обязательство. Его оформление является одним из условий выплаты. Например, если обязательство подано в январе 2025 года, то следующее необходимо подать в декабре 2025 года и так далее.

— Каков размер выплаты на уход?

— Размер выплаты для жителей Челябинской области с учетом районного коэффициента составляет 12 592,50 рубля, для жителей Озерска и Снежинска — 14 235 рублей, для жителей Трехгорного — 13 140 рублей. Величина выплаты ежегодно индексируется с 1 февраля.

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

— Людям с инвалидностью предоставляются технические средства реабилитации за счет государства. Что важно знать?

— Вид технического средства реабилитации или протезно-ортопедического изделия, которое необходимо человеку с инвалидностью, прописан в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. В число таких изделий входят, например, инвалидная коляска, трость и костыли, ортезы, абсорбирующее белье и многое другое.

Получить средства реабилитации в Отделении СФР можно двумя способами: в натуральном виде в рамках заключенных госконтрактов или самостоятельно — с помощью электронного сертификата.

— Как происходит обеспечение?

— Подать заявление на получение средств реабилитации можно на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области или в МФЦ. В 2025 году жители региона были обеспечены средствами реабилитации от Отделения СФР (по региону) в количестве более 2 миллионов изделий.

Отделение СФР принимает заявки на получение или замену технических средств за 60 дней до окончания срока использования текущего изделия или за два месяца до того, как закончится предусмотренный объем, например, для средств ежедневного пользования.

ПОСЛЕ ТРАВМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

— Какая помощь положена, если человек получил инвалидность после травмы на производстве?

— Если человек получил инвалидность из-за несчастного случая на работе или профессионального заболевания, Отделение СФР назначит единовременную и ежемесячную страховые выплаты, оплатит профессиональную реабилитацию. Также этим людям на основании рекомендаций МСЭ выдаются специально оборудованные автомобили и путевки в реабилитационные центры СФР. Важно: все эти меры социальной поддержки оплачиваются за счет средств страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые перечисляются работодателями в Отделение СФР.

ЗАДАТЬ ВОПРОС

— Если остались вопросы, куда можно обратиться?

— Для получения личной консультации по вопросам пенсионного и социального обеспечения граждане с инвалидностью, их родные и близкие могут обратиться в ближайшую клиентскую службу Отделения СФР по Челябинской области. Адреса и режим работы размещены на официальном сайте СФР. Также для консультирования работает единый контакт-центр: 8-800-100-00-01.