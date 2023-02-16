В Челябинской области будущим IT-специалистам помогут найти работу

В регионе более 5,5 тыс. компаний, многим нужны молодые специалисты

В Челябинской области стартовал новый профориентационный проект «Цифровой гид», сообщили сегодня, 16 февраля, в пресс-службе регионального Минцифры. Для студентов, изучающих информационные технологии, проведут серию экскурсий по ведущим IT-предприятиям области, благодаря чему они увидят будущую профессию изнутри и смогут найти достойную работу внутри региона.

Первая экскурсия состоится 21 февраля. Студенты Уральского регионального колледжа побывают в компании «ИТ Энигма». Там они познакомятся с работой Центра компетенций критических информационных инфраструктур, узнают о самых современных способах защиты информации, компетенциях сотрудников центра и карьерных перспективах, которые открываются перед такими специалистами.

«Начиная новый проект „Цифровой гид“, мы надеемся, что студентам старших курсов вузов и колледжей он поможет определиться со специализацией, местом стажировки и, как итог, найти интересную и перспективную работу в родном регионе. На Южном Урале более 5,5 тысяч компаний в сфере IT, около 400 из них имеют государственную аккредитацию в Минцифры России. Многие компании заинтересованы в молодых ИТ-специалистах», — отмечает заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Екатерина Давыдова.

Экскурсии будут проходить ежемесячно в течение всего года. В ближайших планах посещение компаний «Первый бит», «Интерсвязь», «Аспро» и других. Планируется, что в проекте «Цифровой гид» в течение 2023 года примут участие более 200 студентов выпускных курсов.