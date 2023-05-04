В Челябинской области более 375 тысяч человек выбрали места для будущего благоустройства

Небольшие города и районы стали лидерами по активности в онлайн-голосовании

Более 375 тысяч южноуральцев уже приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства в 2024 году. В пресс-службе регионального правительства напомнили, что плебисцит продлится до 31 мая. Также были названы территории, жители которых активнее всех отдают голоса за приведение в порядок того или иного места. В этом году в Челябинской области на выбор жителей региона представили 205 объектов.

Исходя из процентного соотношения количества проголосовавших к населению территории, самыми активными стали Усть-Катав и Южноуральск. Среди других муниципалитетов отметились Октябрьский, Нязепетровский, Катав-Ивановский и Увельский районы. Также в этом списке значатся Кунашакский, Чебаркульский, Каслинский и Агаповский районы.

Отдать свой голос за тот или иной объект, который благоустроят в следующем году, можно через личный кабинет на портале государственных услуг. Если же человек не «дружит» с гаджетами или компьютерами, то в выборе ему помогут волонтеры. Принять участие могут все граждане старше 14 лет, имеющие учетную запись на «Госуслугах».

Губернатор Алексей Текслер ранее призывал земляков поучаствовать в выборе парков, скверов пешеходных зон и других мест для отдыха, которые приведут в порядок в 2024 году. Кстати, Первое областное информагентство недавно пообщалось со студенткой-волонтером, помогающей людям с голосованием.