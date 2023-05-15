В Челябинске рассматривается уникальное дело о контрафакте в области благоустройства

Уже больше года рассматривается вопрос о защите нарушенных прав на результаты интеллектуальной деятельности предпринимателя Дениса Пухова

Со стороны обывателя термин «контрафакт», как правило, применяется к продукции и товарам массового потребления. Просматривая новости, то и дело встречаешь сообщения об очередном изъятии или уничтожении контрафактных сигарет, алкоголя, одежды, бытовой техники и так далее. Однако, как показывает практика, контрафактом могут оказаться совершенно неожиданные предметы. Например — малые архитектурные формы: скамейки, бетонные кубы, в которые высаживают растения, и даже валуны из архитектурного бетона.

Уже больше года в Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело о защите нарушенных прав на результаты интеллектуальной деятельности предпринимателя Дениса Пухова, учредителя компании ООО «Ворлд Пайс».

Пухов — не самый публичный в Челябинске предприниматель. Однако его продукцию под брендом «0250» ежедневно видят и используют тысячи горожан. Во многом тот новый стиль, который в последние несколько лет используется в областном центре для благоустройства скверов и публичных пространств, основан на малых архитектурных формах, которые производит предприятие Пухова. Самый заметный пример — скамейки возле фонтана на улице Кирова, что рядом с оперным театром.

Однако не все так радужно. На рабочем столе Пухова в его офисе — карта Челябинска, где отмечены и места, где при благоустройстве городского пространства были использованы его изделия, и территории, где, как выяснилось при проверке (в том числе жалоб на качество), были использованы подделки, контрафакт, который под видом изделий компании «0250» произвел кто-то другой. Увы, мест, обозначенных как «подделка», куда больше...

«К сожалению, нам пришлось подать этот иск в арбитражный суд, поскольку количество случаев использования контрафактной продукции на наши изделия при благоустройстве оказалось достаточно велико», — говорит Денис Пухов.

По законодательству Правила благоустройства территории муниципального образования утверждаются представительным органом соответствующего муниципалитета и регулируют вопросы в том числе размещения и содержания малых архитектурных форм. По словам предпринимателя, факты использования контрафактных изделий в основном связаны с контрактами на благоустройство той или иной территории, которые заключают с подрядчиками администрации районов областного центра. При этом, по его словам, главы районов Челябинска были предупреждены о возможной ответственности за установку и использование контрафакта при благоустройстве территории муниципального образования.

«Лично каждому главе было направлено письмо, в котором я объяснял, что мы в компании создали авторский продукт, прошедший процедуру патентования, и просил внимательно отнестись к попыткам использовать на объектах муниципального образования контрафакт и сообщать о каждом таком выявленном случае. Видимо, не сработало», — подчеркивает Пухов.

На вопрос о том, а как в принципе могут появиться подделки на скамейки, кубы, валуны и прочие МАФы, владелец «0250» отвечает, что это на самом деле не так уж удивительно. Как и любой производитель в сфере архитектуры, его компания выпускает специальные каталоги своей продукции, в том числе в 3d-формате, которые размещены на сайте компании. Разумеется, со значком авторского права и специальной оговоркой о возможности использования изображения только с согласия автора и ссылкой на него.

«Но одно дело создать оригинал, и совсем другое — подделку, которая в итоге, хоть и может быть похожа внешне, но совершенно не соответствует нашей продукции ни по качеству, ни по потребительским свойствам», — подчеркивает предприниматель.

В компании Пухова, по его словам, трудятся около 50 человек, в том числе конструкторы, дизайнеры, технологи. Собственное производство оснащено по последнему слову техники.

«Это только кажется, что изготовить тот же валун из архитектурного бетона просто. На самом деле любое несерийное изделие — это прототип, цикл разработки, подбора материалов, испытаний которого занимает у нас до полутора лет», — рассказывает он.

«Дизайнерская база наших изделий разработана лично мной, разумеется, с помощью наших сотрудников. Задачей было создать своего рода конструктор для архитекторов и более чем сотни взаимозаменяющих и взаимодополняющих элементов, которые складываются в тысячи уникальных комбинаций и в своей совокупности позволят грамотно, качественно, красиво спроектировать практически любое пространство».

«Вот смотрите, — продолжает Пухов, раскладывая на столе несколько образцов архитектурного бетона. — Это лишь кажется, что они отличаются только цветом. На самом деле для каждого образца мы перебирали десятки вариантов состава, в котором, в свою очередь, бывает больше десятка составляющих. Они впоследствии подбираются по итогам изучения тех или иных месторождений, руд... А затем мы испытывали получившиеся материалы, причем процесс этот занимает до полутора лет — мы должны понимать, как будет выглядеть и вести себя материал в разных погодных, климатических и экологических условиях. И это не только бетон, но и виды металлов или термодерева, которое используется в наших изделиях. А еще после подбора материалов — изготовление пробных образцов и процесс их испытания, в том числе на эргономику и антивандальность...»

Разумеется, я позаботился об авторском праве и запатентовал все, что необходимо. Потому что времени, труда и средств в это вложено неимоверное количество».

Усилия Пухова в целом дают заметный результат. Его продукция известна — в портфолио «0250» объекты в более чем 30 городах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Архангельске, Сочи, в Крыму...

«Одни из наших постоянных и любимых заказчиков — Башкортостан. Даже звали перебраться туда, и разместить у них свое производство. Но я же челябинец...»— разводит руками предприниматель.

В Челябинской области кроме Челябинска у компании «0250» есть объекты в Магнитогорске, Златоусте и в Миассе. С последним связана отдельная история — Пухов внес свою лепту в благоустройство городского пляжа. Однако, чтобы убедить власти города разрешить ему это сделать, ушло аж четыре года (!).

Фото предоставлено Денисом Пуховым

«Сначала ходил к мэру Васькову, — рассказывает Пухов. — Тот на словах был только за и отправлял меня к своему заместителю по экономике. Там все и глохло... Потом ходил к мэру Тонких, но и там, при всех „за“, одобрение затянулось почти на два года. Помог вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов, курирующий тему туризма. Он вызвал к себе сотрудников мэрии и потребовал обосновать причины, по которым мне пытаются отказать в моем желании потратить 15 миллионов собственных денег на благоустройство пляжа, находящегося на земле муниципалитета».

В этой истории, кстати, альтруизма со стороны Пухова не так уж много. Он все-таки бизнесмен. Он приобрел земельные участки на горке рядом с пляжем, на которых собирается строить экоотель с видом на Тургояк (отсюда и тема туризма).

В итоге пляж был благоустроен за считанные дни и торжественно открыт.

Фото предоставлено Денисом Пуховым

Что же до истории с поддельными скамейками...

«Каких-то особых отношений или связей у меня в руководстве города нет, — говорит Пухов. — Так сложилось, что большая часть наших заказчиков и happy clients — не в Челябинске. Своим иском в арбитраж я лишь стараюсь защитить результат своего труда, в том числе интеллектуального. Неприятно, когда кто-то звонит тебе и рассказывает, какие у тебя некачественные изделия, а потом выясняется, что это и не мои вовсе, а чья-то очередная подделка...»

При этом я — челябинец, всю жизнь проживший в нашем городе. Хотя и возможностей путешествовать по миру, жить в разных местах у меня всегда хватало. Что и давало мне возможность впитывать знания, наблюдения, сравнивать, делать выводы, учиться. Но я живу в столице Южного Урала.... Здесь моя семья. Я очень хочу, чтобы мой родной и любимый город хорошо выглядел. И в меру сил и возможностей стараюсь этому помочь».