«Билайн» представляет новый продукт «Связь Z»

Пакеты действуют бессрочно, а безлимитные опции можно подключать даже на один день.

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Мобильный оператор «Билайн» первым запустил конструктор бессрочных пакетов интернета, минут и SMS. Речь идет о новом продукте «Связь Z», созданном в концепции Zero waste. Это совершенно новый подход к потреблению услуг и сервисов в сфере мобильной связи, который поможет выработать привычку осознанных покупок и в других сферах жизни.

«Мы живем в обществе потребления — у людей с каждым днем появляется все больше возможностей, многие совершают „покупки ради покупок“, а со временем приобретают все больше лишнего и ненужного. „Билайн“ говорит ненужному „нет“ — пользователи нового продукта „Связи Z“ покупают только то, что им нужно, и столько, сколько нужно. И расходуют всё до последней минуты и мегабайта. Наше предложение в концепции Zero waste — это стремление к более осознанному образу жизни, к пониманию того, как важно уделять внимание вопросам влияния каждого человека и всего человечества на окружающую среду и глобальные процессы, происходящие вокруг», — объясняет вице-президент, директор по продукту «Билайн» Максим Свердлов.

Несгораемые пакеты

В новом продукте «Связь Z» пакеты интернета, минут и SMS впервые в «Билайн» стали по-настоящему несгораемыми — их не нужно переносить, они действуют бессрочно до того момента, пока не закончатся.

Пользователь «Связи Z» может подобрать для себя подходящий пакет для комфортного серфинга в интернете — 10, 30 или 50 Гб, любители долгих разговоров могут подключить пакет 100 или 300 минут, а привыкшие к простым текстовым сообщениям — пакет из 100 SMS.

Выбрать можно любое количество пакетов услуг: один, несколько или все сразу в зависимости от необходимости и потребности. Или же не покупать, если они не нужны. Оплата за любой пакет происходит при его подключении.

Безлимитные опции

Для тех, кто хочет «зависать» в любимых сервисах без ограничений, в «Связь Z» предусмотрены безлимитные опции, которые стали еще удобнее: их можно подключать по необходимости — и на день, и навсегда.

Можно выбрать одну из 4 платных опций, чтобы пользоваться любимыми сервисами, не расходуя основной пакет трафика:

Безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам (TikTok, Telegram, Instagram, «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Viber, WhatsApp и т. д. );

Безлимитный доступ к YouTube;

Полностью безлимитный интернет, которым можно делиться с другими устройствами;

Безлимитные звонки на номера «Билайн».

Опции также можно выбрать с учетом потребностей — одну, несколько, все сразу — и сочетать их с пакетами услуг, чтобы собрать свою «Связь Z».

Бонус на старте

При подключении «Связи Z» для клиентов предусмотрено несколько дополнительных бонусов: безлимитный TikTok бесплатно на 3 месяца и подарки в приложении «Билайн ТВ»: отличная подборка блокбастеров, сериалов и познавательного контента для поклонников свежих новинок среди поколения Z в бесплатной подписке «Кино + ТВ».

Это позволит клиентам выбрать все остальные услуги, когда они потребуются.

Цифровое управление

Подключить «Связь Z» можно в один клик — на сайте или в мобильном приложении «Мой Билайн».