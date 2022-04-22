В Челябинской области активизировались клещи

Жители делятся, что снимают кровососущих и c себя, и с питомцев после прогулок

Жители Челябинской области начали обращаться за медицинской помощью после укусов клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю с укусами в больницы пришли 60 южноуральцев, в том числе 22 ребенка. Статистика немного успокаивает: за этот же период 2021 года пострадали в три раза больше людей, в том числе почти сотня детей, сообщили в ведомстве.

«Ежегодно на территории области регистрируется более 15—20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний, как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Клещи уже нападали на жителей в Коркинском, Еманжелинском, Златоустовском, Миасском, Магнитогорском, Нагайбакском, Агаповском, Южноуральском, Пластовском, Увельском, Саткинском, Кунашакском, Троицком, Чебаркульском муниципальных образованиях и в самом Челябинске.

Кроме этого, жители жалуются и на то, что снимают клещей с животных. Так, жительница Еткульского района в социальных сетях рассказала, что ветеринар снял с ее собаки более десятка кровососущих после очередной прогулки.

«Мы рядом с лесом живем, гуляем с собакой в нем, но стараемся далеко от дома не отходить. В этот раз пришли с прогулки, через некоторое время нащупал на ухе двоих. Вытаскивали сами», — рассказывает Илья из Сатки.

В Роспотребнадзоре напоминают, что, собираясь на прогулки в парки и лесные массивы, стоит помнить о профилактических мерах. Чтобы клещ не пробрался, нужно использовать защитную одежду, которая максимально закрывает тело, а также применять репелленты.

Ранее корреспонденты ИА «Первое областное» уже давали советы по их выбору и подсчитали примерные траты на предсезонную профилактику. А специалисты одной из частных клиник рассказали, как извлечь клеща самостоятельно, если он все-таки успел впиться в тело.