В Челябинской области 90% домашних собак и кошек чипируют для вывоза за границу

С января процедура станет обязательной

С 2026 года в Челябинской области начнется массовая регистрация собак и кошек. Данные о животных будут вносить в федеральный реестр. Собак при этом должны чипировать, котов — по желанию. Для Челябинска эта процедура не новая: домашних собак и кошек здесь чипируют больше 20 лет. Об этом «Первому областному информагентству» рассказал главный ветеринарный врач Челябинской ветстанции Иван Полосков.

«Чипировать животных — собак и кошек — мы начали в мае 2025 года. Первые десять лет чипы ставились исключительно тем животным, которых планировали вывозить за границу. И сейчас они составляют более 90% собак и кошек, которым хозяева просят установить чип. И лишь малая часть посетителей просят провести процедуру, чтобы обеспечить защиту своему питомцу», — говорит Иван Полосков.

Пока чипирование животных не носит массовый характер. Каждый год специалисты Челябинской ветстанции проводят чуть более 300 таких процедур: в 2023-м они чипировали 369 собак и кошек, в 2024-м — 315, а с начала этого года — 230 животных.

«Пока мы работаем в штатном режиме. Всплеска интереса к чипированию животных после того, как вышел приказ об обязательной регистрации нет», — подчеркнул Иван Полосков.

