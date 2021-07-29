В Челябинской области 60 тысяч человек за неуплату могут остаться без света

По данным на 1 июля 2021 года, общий долг потребителей составил миллиард рублей

В Челябинской области с начала лета 60 тысячам потребителей направлены уведомления о планируемом отключении электроэнергии. Причина — неоплата южноуральцами счетов за свет. Физические лица задолжали уже миллиард рублей, сообщили в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

Только в июле уведомления направили четырем тысячам должников. Это значит, что уже в августе в их домах могут отключить электроэнергию. В компании отметили, что для злостных неплательщиков это наиболее эффективная мера, поэтому ее планируют расширить. Летом жители региона несвоевременно оплачивают счета за свет: кто-то отправляется в отпуск, кто-то живет на даче, за городом. Это ведет к резкому росту задолженности за электроэнергию.

«Мы призываем наших клиентов оплачивать счета своевременно. Компания использует все возможные способы оповещения о долге — производит обзвон, указывает эту информацию в квитанции, рассылает смс-оповещения и электронные письма. Если потребитель не реагирует на напоминания и предупреждения, принимаются более жесткие меры — готовятся документы в суд для взыскания средств через службу судебных приставов или производится отключение электроэнергии. Возобновление энергоснабжения произойдет только после погашения долга, поэтому не стоит доводить ситуацию до крайних мер», — пояснил первый заместитель гендиректора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Отметим, по закону, если потребитель не оплатил коммунальные ресурсы за два месяца и долг за электричество превысил норматив потребления вдвое, компания вправе отключить подачу ресурса до погашения счетов.

Без комиссии оплатить электроэнергию можно:

— в отделениях, терминалах и банкоматах Сбербанка;

— в личном кабинете и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» (РЦ «Уралэнергосбыт» (ООО «НКР»);

— в личном кабинете и мобильном приложении «Уралэнергосбыт».

Напомним, ранее сообщалось, что садоводы Челябинской области задолжали за электроэнергию более 25 миллионов рублей — это совокупный долг СНТ региона. Если задолженность не погасят, ресурсоснабжающая компания может отключить электричество за неуплату.