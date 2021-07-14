В Челябинской области тысячи садоводов могут остаться без электричества из‑за долгов

Совокупный долг СНТ перед поставщиком электроэнергии превышает 25 миллионов рублей

В Челябинской области садоводы задолжали за электроэнергию более 25 миллионов рублей — это совокупный долг СНТ региона, по данным на 30 июня 2021 года. Если задолженность не погасят, ресурсоснабжающая компания вправе отключить электричество за неуплату, сообщили в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

Самые крупные долги у садоводческих товариществ, расположенных под Челябинском, сумма составила порядка 22 миллионов рублей. В антирейтинг попали СНТ «Жилищник» с долгом в 5,6 миллиона рублей, садоводы СНТ «Электрометаллург» с долгом 4,8 миллиона рублей. На третьем месте — СНТ «Станкостроитель-2», где долг составил 3,1 миллиона рублей.

«Кроме этого, в десятку самых проблемных также вошли: СНТ „Тракторосад № 3“ — долг 2,8 миллиона рублей, СНТ „Слава“ — долг 2,7 миллиона рублей, СНТ „Любитель“ (г. Копейск) — долг 1,7 миллиона рублей, СНТ Сад „Мечел“ — долг 1,9 миллиона рублей, ДНТ „Чайка-4“ — долг 1,4 миллиона рублей, СНТ „Любитель-2“ — долг 1,1 миллиона рублей и СНТ „Луч“ — долг 1 миллион рублей», — сообщили в пресс-службе компании «Уралэнергосбыт».

Специалисты поставщика электроэнергии отмечают, что юридический статус СНТ не предполагает постоянного проживания людей на садовых участках, но многие живут там круглый год. Центрального отопления и водоснабжения в садах нет, поэтому зачастую все работает на электричестве.

По словам председателей садовых товариществ, основная причина роста долгов — сами садоводы, многие из которых разъезжаются осенью и начинают оплачивать счета лишь весной.