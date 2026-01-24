В Челябинской области 40-градусные морозы сохранятся еще на одну ночь

Экстренное предупреждение об аномально холодной погоде продлено

В воскресенье жителей Челябинской области снова ждут 40-градусные морозы в ночные часы и до −30 — в дневные. Осадков не ожидается на всей территории региона, рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики обещают до −34 градусов, днем — минус 21—23. Преимущественно солнечно. Почти без ветра.

По области в низинах похолодает до −40 градусов, на большей части территории — до минус 30—35, на крайнем западе — до −25 градусов. Днем столбики термометров покажут от −15 до −28 градусов. В целом ожидается переменная облачность. Ветер около 1 метра в секунду.

В такую погоду от дальних поездок по трассам лучше отказаться, как и от длительных прогулок.

Интересно, что сегодня в Челябинской области Крещенские морозы сменились Федосеевскими. Последние надолго обычно не задерживаются.