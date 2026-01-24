Крещенские морозы сменились Федосеевскими в Челябинской области

Надолго они, как правило, не задерживаются

В Челябинской области сохраняется аномально холодная погода. По народному календарю на смену Крещенским сегодня, 24 января, пришли Федосеевские морозы. Как правило, надолго они не задерживаются. Об этом свидетельствует и долгосрочный прогноз на неделю, передает журналист ИА «Первое областное».

Наши предки внимательно наблюдали за погодой и определенные периоды «привязывали» к дням памяти святых. Как правило, 24 января, в день памяти Феодосия Великого, на Руси стояли лютые морозы. Отсюда они и получили свое название.

«Федосеевские морозы не бывают слишком затяжными. Часто после них приходит кратковременные потепление и даже оттепели»,— рассказал ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Судя по прогнозу, Федосеевские морозы простоят в Челябинской области четыре дня — до вторника. Уже в среду, 28 января, в регионе резко потеплеет: температура поднимется до −7 градусов и выше.

Но в областном Гидрометеоцентре предупредили: в самом конце января возможны еще Афанасьевские морозы.

«Афанасьевские наступают обычно 31 января. Повторяются они в среднем раз в 3 — 4 года. Но, например, в Челябинске морозы ниже 30 градусов отмечались всего три раза за 125 лет наблюдений»,— рассказали журналисту ИА «Первое областное» в Челябинском ЦГМС.

Говорить о том, что в конце января после потепления резко похолодает, пока рано, поскольку наиболее точные прогнозы составляются не более чем на три дня.