Значительный для зимы подъем температуры воздуха скорректировал зимние развлечения челябинцев и гостей города, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Ледовые городки и горки
С четвертого января временно остановили работу горок и главного ледяного городка на площади Революции.
До введения ограничения тут было весело и оживленно.
Дети съезжали с горок на ледянках и ватрушках, исследовали ледяные блюдца.
Семьи кружились на карусели и ездили в санях.
Желающие встречались с Дедом Морозом и Снегурочкой в домике ОТВ.
Устойчивые минусовые температуры ожидаются в Челябинской области вечером 5 января. Возможно, с изменением погоды горки и ледовые городки Челябинска продолжат работу.
Катки
Катки в парках и скверах принимают посетителей в обычном режиме, сообщили 3 января в администрации Челябинска.
Днем 3 января мы побывали на новом катке в парке Гагарина.
Он стал одним из популярных мест этой зимой.
На каток приходят семьями, коньки здесь можно взять напрокат. Для хранения вещей есть камеры. Работает фудкорт и биотуалеты.
Лед катка поддерживает система охлаждения. Это позволяет использовать его и при нулевых температурах.
Этой зимой в Челябинске обещали залить около 90 кортов и 35 ледовых коробок во дворах.