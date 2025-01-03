Катки в Челябинске могут работать при нулевых температурах

В Челябинске в оттепель катки продолжают принимать посетителей

Значительный для зимы подъем температуры воздуха скорректировал зимние развлечения челябинцев и гостей города, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Ледовые городки и горки

С четвертого января временно остановили работу горок и главного ледяного городка на площади Революции.





До введения ограничения тут было весело и оживленно.





Дети съезжали с горок на ледянках и ватрушках, исследовали ледяные блюдца.





Семьи кружились на карусели и ездили в санях.





Желающие встречались с Дедом Морозом и Снегурочкой в домике ОТВ.





Устойчивые минусовые температуры ожидаются в Челябинской области вечером 5 января. Возможно, с изменением погоды горки и ледовые городки Челябинска продолжат работу.

Катки

Катки в парках и скверах принимают посетителей в обычном режиме, сообщили 3 января в администрации Челябинска.





Днем 3 января мы побывали на новом катке в парке Гагарина.





Он стал одним из популярных мест этой зимой.





На каток приходят семьями, коньки здесь можно взять напрокат. Для хранения вещей есть камеры. Работает фудкорт и биотуалеты.





Лед катка поддерживает система охлаждения. Это позволяет использовать его и при нулевых температурах.





Этой зимой в Челябинске обещали залить около 90 кортов и 35 ледовых коробок во дворах.