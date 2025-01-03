Значительный для зимы подъем температуры воздуха скорректировал зимние развлечения челябинцев и гостей города, передает корреспондент ИА «Первое областное». 


Ледовые городки и горки

С четвертого января временно остановили работу горок и главного ледяного городка на площади Революции.


До введения ограничения тут было весело и оживленно. 


Дети съезжали с горок на ледянках и ватрушках, исследовали ледяные блюдца. 


Семьи кружились на карусели и ездили в санях. 


Желающие встречались с Дедом Морозом и Снегурочкой в домике ОТВ. 


Устойчивые минусовые температуры ожидаются в Челябинской области вечером 5 января. Возможно, с изменением погоды горки и ледовые городки Челябинска продолжат работу.

Катки

Катки в парках и скверах принимают посетителей в обычном режиме, сообщили 3 января в администрации Челябинска.


Днем 3 января мы побывали на новом катке в парке Гагарина. 


Он стал одним из популярных мест этой зимой. 


На каток приходят семьями, коньки здесь можно взять напрокат. Для хранения вещей есть камеры. Работает фудкорт и биотуалеты.


Лед катка поддерживает система охлаждения. Это позволяет использовать его и при нулевых температурах.


Этой зимой в Челябинске обещали залить около 90 кортов и 35 ледовых коробок во дворах.