В Челябинской области 246 тысяч семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Только в 2022 году этим правом воспользовались 4650 жителей региона

Жители Челябинской области чаще всего направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. За все время действия программы этим правом воспользовались 246 тысяч семей, в первом квартале 2022 года — 4650. Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.



«Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, исполнится три года. Исключение — уплата первоначального взноса при получении жилищного кредита или займа, а также направление средств материнского капитала на погашение жилищных кредитов или займов. В этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после появления ребенка в семье», — уточнили в отделении ПФР по Челябинской области.

С февраля этого года размер материнского капитала при рождении или усыновлении первого ребенка составляет 524 527 рублей 90 копеек, при появлении второго сумма увеличивается на 168 616 рублей 20 копеек.

При рождении или усыновлении второго или последующего ребенка начиная с января 2020 года, если ранее право на маткапитал не возникало, семья может сразу оформить 693 144 рубля 10 копеек.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий с 1 мая основания для получения материнского капитала отцами-одиночками, которые воспитывают детей после смерти матери.