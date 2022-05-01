В России расширили права отцов на материнский капитал

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для получения материнского капитала отцами-одиночками, которые воспитывают детей после смерти матери. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 мая отцы, являющиеся гражданами России и воспитывающие в одиночку детей, смогут получать материнский капитал в случае смерти матери, которая не являлась гражданкой России.

Также, согласно закону, материнский капитал может перейти к детям в равных долях в случае смерти мужчины, который их воспитывал. Распределение маткапитала между детьми возможно и в случае, если отец оставил детей, был лишен родительских прав или совершил в их отношении преступление.

Кроме того, по закону получить материнский капитал не смогут лица, оставившие детей в роддоме или больнице, а также в случае, если мать или отец дали письменное согласие на усыновление ребенка.

Напомним, отцы имели право получать материнский капитал и ранее, но только в том случае, если мать детей, которых он воспитывает, имела российские гражданство.